Инженер из Новосибирска Эльчин Вахидов стал кандидатом в космонавты

Уроженец Новосибирска Эльчин Вахидов стал одним из четырёх кандидатов в отряд космонавтов Госкорпорации «Роскосмос». По данным пресс-службы «Роскосмоса», специалисты пройдут двухлетнюю общекосмическую подготовку.
— За 3695 учебных часов новичкам предстоит изучить теорию космонавтики, конструкцию, бортовые системы и оборудование пилотируемых космических аппаратов. Пройти подготовку к выполнению исследований и экспериментов. В учебную программу включена подготовка к действиям после посадки пилотируемых космических аппаратов в экстремальных условиях: зимнее и морское выживание, специальная лётная и парашютная подготовка и многое другое, говорится в сообщении.
Эльчхин Валидов окончил Санкт-Петербургский университет по специальности «Судовые энергетические установки» с присвоением квалификации «морской инженер». Сам Валидов отмечает, что попасть в отряд космонавтов может любой, кто обладает должным здоровьем, определёнными знаниями и верой в себя.