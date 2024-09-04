Инженер из Новосибирска Эльчин Вахидов стал кандидатом в космонавты

— За 3695 учебных часов новичкам предстоит изучить теорию космонавтики, конструкцию, бортовые системы и оборудование пилотируемых космических аппаратов. Пройти подготовку к выполнению исследований и экспериментов. В учебную программу включена подготовка к действиям после посадки пилотируемых космических аппаратов в экстремальных условиях: зимнее и морское выживание, специальная лётная и парашютная подготовка и многое другое, говорится в сообщении.