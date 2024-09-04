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Нижегородский легкоатлет Андрей Вдовин стал чемпионом Паралимпиады-2024

В Париже наш земляк завоевал свою вторую награду.

Нижегородский легкоатлет Андрей Вдовин стал чемпионом Паралимпиады-2024. 30-летний спортсмен победил на 400-метровке.

Сегодня в столице Франции заслуженный мастер спорта Андрей Вдовин принял участие в своём втором финальном забеге. На дистанции 400 метров (класс Т37) он является рекордсменом мира. В упорнейшей борьбе по неудобной 9-й крайней дорожке наш земляк буквально вырвал победу в финишном створе! Его время — 50,27 секунды. Вторым стал бразилец Да Силва Чавес — 50,39, третьим — Амен Аллах Тиссауи из Туниса — 50,50.

Добавим, ранее в Париже Вдовин стал третьим в беге на дистанции 100 метров в классе Т37.