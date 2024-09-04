Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске 8 сентября пройдет фаер-шоу «Огни Сибири»

Артисты выступят на площади перед ГПНТБ.

В Новосибирске в воскресенье, 8 сентября, пройдет уличное фаер-шоу «Огни Сибири». Оно состоится у площади Пименова рядом с ГПНТБ.

— Раньше у новосибирских артистов огненного шоу была любимая традиция — выходить на открытые площадки города и крутить огонь для души. Без нервного напряжения сложных постановок, без конкурсного мандража… Просто с реквизитом, просто под любимую музыку, в компании единомышленников. Сейчас многие из них выросли в профессиональных артистов и выступают для вас раз в год. Но мы считаем, что это очень редкие встречи. Поэтому готовьтесь смотреть на огонёчки на площади перед ГПНТБ, — рассказывают организаторы «Огней Сибири».

Шоу начнется в 20.30. Поскольку синоптики прогнозируют пасмурную погоду, в программе могут быть изменения.

шоу