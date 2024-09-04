В Новосибирске 8 сентября пройдет фаер-шоу «Огни Сибири»

— Раньше у новосибирских артистов огненного шоу была любимая традиция — выходить на открытые площадки города и крутить огонь для души. Без нервного напряжения сложных постановок, без конкурсного мандража… Просто с реквизитом, просто под любимую музыку, в компании единомышленников. Сейчас многие из них выросли в профессиональных артистов и выступают для вас раз в год. Но мы считаем, что это очень редкие встречи. Поэтому готовьтесь смотреть на огонёчки на площади перед ГПНТБ, — рассказывают организаторы «Огней Сибири».