В Ростовской области планируют ввести штрафы за нарушение мер среднего уровня

В Ростовской области рассмотрят возможность установления штрафов за нарушение мер среднего уровня реагирования. Такое предложение в донское Заксобрание внес губернатор Василий Голубев.
Если депутаты поддержат инициативу, то в областном законе пропишут суммы административных штрафов: для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.
Также предполагается ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений оперативного штаба региона в рамках среднего уровня реагирования.
В этом случае для граждан могут утвердить штрафы от 1,5 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.
Полномочия по рассмотрению подобных дел могут получить мировые судьи.
Напомним, средний уровень реагирования действует в Ростовской области с середины октября 2022 года. В его рамках власти могут усиливать охрану важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу транспорта. Возможен ввод особого режима работы для объектов связи и энергетики.