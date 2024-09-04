В Ростовской области планируют ввести штрафы за нарушение мер среднего уровня

Если депутаты поддержат инициативу, то в областном законе пропишут суммы административных штрафов: для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.