В Самаре новые автобусы начнут курсировать по маршрутам № 41 и № 70

Новые автобусы начнут курсировать по маршрутам № 41 (от 15-го микрорайона до остановки Универмаг «Юность») и № 70 (Приволжский микрорайон — Сквер Санфировой), оставшиеся автобусы выйдут на линии после прохождения технического обеспечения и процедуры страхования. Кроме того, сообщается, что в течение пяти лет, по прогнозам, планируют полностью решить одну из самых острых проблем губернии — на маршруты выйдут более 1500 новых автобусов, трамваев и троллейбусов.