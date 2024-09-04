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В Самаре новые автобусы начнут курсировать по маршрутам № 41 и № 70

Жителям Самары рассказали, на какие маршруты в первую очередь направят новые автобусы.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре представили новые автобусы, которые будут курсировать по городу. Горожанам рассказали, на какие маршруты выйдет новый транспорт, об этом узнал корреспондент «КП-Самара».

Новые автобусы начнут курсировать по маршрутам № 41 (от 15-го микрорайона до остановки Универмаг «Юность») и № 70 (Приволжский микрорайон — Сквер Санфировой), оставшиеся автобусы выйдут на линии после прохождения технического обеспечения и процедуры страхования. Кроме того, сообщается, что в течение пяти лет, по прогнозам, планируют полностью решить одну из самых острых проблем губернии — на маршруты выйдут более 1500 новых автобусов, трамваев и троллейбусов.

В ближайшее время новые автобусы также выпустят на маршруты № 67, № 70, № 24, № 2, № 41 и № 34. В автобусах будут работать кондукторы, а также в них установят валидаторы для быстрой и удобной оплаты.