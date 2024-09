Лучшие рок-альбомы августа: Fontaines D.C., «Сруб», «мытищи в огне» и другие

Свежая пластинка Джека Уайта заслужила попасть в наш дайджест хотя бы благодаря необычному способу релиза. Кампанию в поддержку лонгплея музыкант начал не с типичных для такой ситуации ходов: у No Name не было ни синглов, ни клипов, даже приличного анонса. Партию виниловых пластинок с новой музыкой автора легендарной Seven Nations Army просто привезли в его собственный магазин Third Man Records и давали в подарок каждому, кто совершил хотя бы одну покупку. Это было еще в июле: в августе альбом все-таки появился на стримингах.