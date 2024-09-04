Лучшие рок-альбомы августа: Fontaines D.C., «Сруб», «мытищи в огне» и другие

Лето потихонечку идет на убыль, но музыканты даже не думают горевать и отчаиваться. На самом деле происходит даже наоборот: в этом августе вышло столько знаковых и отличных рок-релизов, что выделить несколько было очень тяжело. Нам это, однако, все-таки удалось.
Свежая пластинка Джека Уайта заслужила попасть в наш дайджест хотя бы благодаря необычному способу релиза. Кампанию в поддержку лонгплея музыкант начал не с типичных для такой ситуации ходов: у No Name не было ни синглов, ни клипов, даже приличного анонса. Партию виниловых пластинок с новой музыкой автора легендарной Seven Nations Army просто привезли в его собственный магазин Third Man Records и давали в подарок каждому, кто совершил хотя бы одну покупку. Это было еще в июле: в августе альбом все-таки появился на стримингах.
Качеством музыки поклонники тоже остались довольны, а разве может быть что-то важнее? Даже если бы среди меломанов нашлись недовольные, никто не стал бы спорить с тем, что экс-лидер The White Stripes переиграл, хотя пока и не уничтожил индустрию.
Кто сказал, что конец лета — это всегда обязательно трагедия? Вот ребятам из «Сруба» так не кажется, ведь они концентрируются на другом — на урожае. Рассказывая о релизе, музыканты призвали поклонников «люто любить» и искать в себе свет надежды. После прослушивания этого альбома займемся этим с превеликим удовольствием.
Крайне ожидаемая рок-пластинка вышла у ирландского коллектива Fontaines D.C. — одного из главных в современном постпанке. Мнения о качестве альбома разделились: пока одни хвалят музыкантов за разнообразие, другим, наоборот, кажется, что его тут как-то слишком много. Послушайте Romance сами, чтобы сформировать собственное мнение.
Хочется верить, что при записи этого альбома ни один из жителей Мытищ не был доставлен в больницу с ожогами. Естественной реакцией на этот лонгплей должно быть желание танцевать и развиваться (для последнего в альбоме даже есть подходящий трек — «тренинг личностного роста»). Музыканты относят себя к жанру «арт-панк-кабаре»: если вам нравится, как оригинально и весело звучит это сочетание, то и альбом придется по душе.
Особенно приятное впечатление всегда оставляют альбомы, которые явно не воспринимают себя слишком всерьез. Еще приятнее, если они связаны одной темой. В этом случае тема — это космос, космические существа и космические же истории. Что до звучания, то представьте, что ныне покойная инди-группа «Комсомольск» обзавелась рок-инструментами и начиталась научной фантастики (впрочем, в альбоме есть также и песни с мужским вокалом). Звучит это все, конечно, весьма харизматично и обаятельно.
В альбом вошли как новые, так и старые треки коллектива. Впрочем, если раньше вы никогда о «Биокосмосе» не слышали, то каждая песня будет слушаться как нечто совершенно новое.
19 августа «Ночные снайперы» отмечали день своего рождения, и лидер группы Диана Арбенина решила сделать поклонникам довольно теплый подарок в виде альбома живой музыки. Как очевидно из названия, записаны они на двух концертах в Санкт-Петербурге и Москве. Помимо самих песен, на запись попало пение зрителей и ремарки самой артистки. Отличный пример того, как нужно записывать концертные альбомы, чтобы это звучало так же иммерсивно, как живые выступления.
К слову, чтобы улучшить опыт прослушивания еще больше, воспользуйтесь Звуком. Песни на стриминге представлены в HiFi-качестве — и звучит все именно так круто, как было задумано артистом.
Это лето Леонид Федоров, он же идейный вдохновитель группы «АукцЫон», проводит как нельзя продуктивно. Еще только в июне мы слушали его сольный альбом «Мир», как вдруг вышла его совместная работа с Игорем Крутоголовым. В основу легли стихотворения поэта Александра Дельфинова.
Звучание столь же абсурдно безумное, как и обложка. Но, пожалуй, не стоило ожидать ничего другого. В программе: много экспериментов за гранью разумного и грозная декламация, пугающе напоминающая абстрактный хип-хоп.
Прослушать эти альбомы и ознакомиться с тысячами других, не менее великолепных, можно при помощи HiFi-стриминга Звук. Здесь вас ждут высочайшее качество, достойное самых требовательных ушей, а также огромная библиотека музыки в самых разных жанрах.
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