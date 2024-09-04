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В Омской области увеличилось число заболевших коронавирусом

Рост заболеваемости наблюдается по всей стране.

Источник: Комсомольская правда

Федеральный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал статистику о заболеваемости в Омской области с 26 августа по 1 сентября.

В целом по стране количество заболевших коронавирусом увеличилось на 20% по сравнению с прошлой неделей — на 100 тыс. населения пришлось 14,73 заболевших.

В Омской области с 26 августа с коронавирусной инфекцией были госпитализированы 27 человек, 189 выздоровели, выявлен коронавирус был у 189 человек, погибших нет.

Ранее мы писали, что в Омской области резко увеличилось число заболевших коронавирусом. Медики зафиксировали рост заболеваемости по всей стране. В Роспотребнадзоре заявили, что такой резкий рост заболеваемости обусловлен сезонностью и ситуация остается под контролем.