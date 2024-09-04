Чемпион Паралимпиады Евгений Торсунов посвятил победу родителям и родной Перми

Паралимпийский чемпион Евгений Торсунов рассказал о своем выступлении на Играх 2024 года в Париже. Пермяк 2 сентября завоевал золотую медаль в соревнованиях по легкой атлетике. Свою победу он посвятил родителям и родной Перми.
На следующий день после победы в интервью «Матч ТВ» Евгений Торсунов отметил, что победу он посвятил родителям, своему тренеру Татьяне Лодочниковой и городу, в котором он живет и тренируется.
«Это самый прекрасный город!», — говорит паралимпийский чемпион из Перми.
В Париже Евгений Торсунов завоевал «золото» в прыжках в длину среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата категории Т36. В последней попытке пермяк установил новый паралимпийский рекорд 5,83 метра. Этот прыжок он назвал главным в своей жизни.
«Перед последней попыткой удалось собраться. Я бежал, что есть сил. Бежал на максимум. И прыгнул, и это была победная попытка. Это был мой главный прыжок в жизни, как ни крути. В последней попытке удалось собраться и взять “золото”. Обычно я в середине или в начале прыгаю, захватив лидерство. А тут — интрига. Тем более по результатам я шел вторым», — поделился «кухней» своего выступления Евгений Торсунов.
На Паралимпийских играх в Париже пермяк планирует также пробежать «стометровку». По его словам, шансов у него в этом виде паралимпийской программы не особо много. Он будет стараться показать наилучший результат, рассчитывает пробежать 100 метров за 12 секунд.
По итогам шести дней Паралимпийских игр 2024 года спортсмены из России завоевали 9 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых медалей.
Заслуженный мастер России Евгений Торсунов родился в Перми 30 августа 1990 года. Он двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, многократный чемпион России по легкой атлетике спорта. В 2014 году окончил ПГНИУ по специальности «Компьютерная безопасность». В 2013 году начал заниматься легкой атлетикой и тренируется в Спортивно-адаптивной школе Паралимпийского резерва Перми. Завидный жених — холост.