Чемпион Паралимпиады Евгений Торсунов посвятил победу родителям и родной Перми

«Перед последней попыткой удалось собраться. Я бежал, что есть сил. Бежал на максимум. И прыгнул, и это была победная попытка. Это был мой главный прыжок в жизни, как ни крути. В последней попытке удалось собраться и взять “золото”. Обычно я в середине или в начале прыгаю, захватив лидерство. А тут — интрига. Тем более по результатам я шел вторым», — поделился «кухней» своего выступления Евгений Торсунов.