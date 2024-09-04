FKA twigs выпустила тизер альбома EUSEXUA

Британская арт-поп-артистка FKA twigs в своих соцсетях официально анонсировала новую, третью пластинку EUSEXUA, и представила тизер-клип.
В видео множество людей танцуют в пустой комнате, напоминающей тюремную камеру, и объясняют, что для них значит слово EUSEXUA. Сама певица не дает ответа на этот вопрос и в своем посте задает его слушателям.
Релиз лонгплея состоится 13 сентября. В августе FKA twigs уже исполнила альбом полностью на специальной вечеринке в Нью-Йорке.
Ранее стало известно, что звезда снимется в хоррор-фильме об Иисусе «Сын плотника».