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FKA twigs выпустила тизер альбома EUSEXUA

Британская арт-поп-артистка FKA twigs в своих соцсетях официально анонсировала новую, третью пластинку EUSEXUA, и представила тизер-клип.

Источник: Звук

Британская арт-поп-артистка FKA twigs в своих соцсетях официально анонсировала новую, третью пластинку EUSEXUA, и представила тизер-клип.

В видео множество людей танцуют в пустой комнате, напоминающей тюремную камеру, и объясняют, что для них значит слово EUSEXUA. Сама певица не дает ответа на этот вопрос и в своем посте задает его слушателям.

Релиз лонгплея состоится 13 сентября. В августе FKA twigs уже исполнила альбом полностью на специальной вечеринке в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что звезда снимется в хоррор-фильме об Иисусе «Сын плотника».