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В Крыму пересохли три реки, которые питают водохранилища

Вода перестала поступать в два крымских водохранилища.

Источник: Комсомольская правда

Два водохранилища в Крыму остались без притока воды. Одно из них находится в Белогорском районе у села Тополевка. Его питает река Су-Индол. Об этом рассказали в Гидрометцентре, сообщает «Вести Крым».

Также без воды может остаться еще одно водохранилище, которое питается от реки Черная. На данный момент она пересохла.

Проблемы наблюдается и в районе Партизанского водохранилища. Река Альма пересохла еще 28 августа.

К слову, в 2022 году пересыхание Альмы длилось 41 день, а реки Черная 140 дней.

В целом, в Крыму наблюдается сильный дефицит осадков. В августе в некоторых районах полуострова вообще не было дождя. Недобор осадков фиксирует в бассейнах рек Таракташ и Кача.

Напомним, ранее КП-Крым писала, почему на полуострове выпадает мало дождей в этом году. Виной всему является Азорский антициклон, который блокирует приход дождевых фронтов и циклонов.

экология