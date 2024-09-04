В Крыму пересохли три реки, которые питают водохранилища

Два водохранилища в Крыму остались без притока воды. Одно из них находится в Белогорском районе у села Тополевка. Его питает река Су-Индол. Об этом рассказали в Гидрометцентре, сообщает «Вести Крым».
Также без воды может остаться еще одно водохранилище, которое питается от реки Черная. На данный момент она пересохла.
Проблемы наблюдается и в районе Партизанского водохранилища. Река Альма пересохла еще 28 августа.
К слову, в 2022 году пересыхание Альмы длилось 41 день, а реки Черная 140 дней.
В целом, в Крыму наблюдается сильный дефицит осадков. В августе в некоторых районах полуострова вообще не было дождя. Недобор осадков фиксирует в бассейнах рек Таракташ и Кача.
Напомним, ранее КП-Крым писала, почему на полуострове выпадает мало дождей в этом году. Виной всему является Азорский антициклон, который блокирует приход дождевых фронтов и циклонов.