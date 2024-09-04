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В Челябинске 25 новых автобусов вышли на маршрут № 483

В Челябинске 25 новых автобусов вышли на маршрут № 483, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Теперь на маршруте № 483 Старокамышинск — Челябинск (парк Гагарина) вместо 9 машин в рейсы будет выходить 23 автобуса, еще два будут находиться в резерве.

«За пять лет, начиная с 2019 по 2023 год, в муниципалитеты области поставлено 740 единиц общественного транспорта. Еще 630 единиц поступят в этом году: 408 автобусов, 153 троллейбуса и 69 трамвайных вагонов. Сейчас в область уже доставили 266 единиц нового общественного транспорта», — отметил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.