В Челябинске 25 новых автобусов вышли на маршрут № 483

«За пять лет, начиная с 2019 по 2023 год, в муниципалитеты области поставлено 740 единиц общественного транспорта. Еще 630 единиц поступят в этом году: 408 автобусов, 153 троллейбуса и 69 трамвайных вагонов. Сейчас в область уже доставили 266 единиц нового общественного транспорта», — отметил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.