В Солнечном микрорайоне на 20 дней закроют перекресток

В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга на перекрестке улицы Любви и Золотистого бульвара запланированы работы. Участок будет перекрыт в течение 20 дней с 6 по 26 сентября.
— Это связано с проведением работ по строительству Золотистого бульвара, — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. — Движение транспорта на время производства работ планируется организовать по улице Лучистой.
Строительством займутся специалисты «Уралдортехнологий». В зоне проведения работ они установят специальные дорожные знаки. Водителей просят заранее планировать маршрут движения с учетом перекрытий. О действующих работах и закрытых дорожных участках можно узнать на информационной карте на городском портале.