В Солнечном микрорайоне на 20 дней закроют перекресток

Строительством займутся специалисты «Уралдортехнологий». В зоне проведения работ они установят специальные дорожные знаки. Водителей просят заранее планировать маршрут движения с учетом перекрытий. О действующих работах и закрытых дорожных участках можно узнать на информационной карте на городском портале.