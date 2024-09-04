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В Солнечном микрорайоне на 20 дней закроют перекресток

Движение транспорта на перекрестке улицы Любви и Золотистого бульвара перекроют с 6 сентября.

В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга на перекрестке улицы Любви и Золотистого бульвара запланированы работы. Участок будет перекрыт в течение 20 дней с 6 по 26 сентября.

— Это связано с проведением работ по строительству Золотистого бульвара, — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. — Движение транспорта на время производства работ планируется организовать по улице Лучистой.

Строительством займутся специалисты «Уралдортехнологий». В зоне проведения работ они установят специальные дорожные знаки. Водителей просят заранее планировать маршрут движения с учетом перекрытий. О действующих работах и закрытых дорожных участках можно узнать на информационной карте на городском портале.