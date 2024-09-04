«Мама, мне теперь не страшно!»: Третьеклассницу из Ростова признали самой красивой девочкой планеты

Восьмилетняя София Халаим вернулась с летних каникул в третий класс настоящей королевой красоты. В Сочи она завоевала победу на международном конкурсе «Красавица и красавец земного шара».
«ВЫДЕЛИТЬСЯ, НЕ ПЕРЕБАРЩИВАЯ».
Конечно, участники с континентов сюда не прилетели. Но на сцену выходили юные модели со всей России, вплоть до Владивостока. Были и конкурсанты из Белоруссии.
Так, в номинации ростовчанки было 17 претенденток на корону, но титул получила именно ростовчанка.
— У Софьи очень хороший потенциал, — рассказывает руководитель модельного агентства «Имидж Элит» Елена Степура. — Приятная в общении и старательная девочка показала себя не только в дефиле, но и в творческих конкурсах. Ребенок ответственно подошел к подготовке: взял все, что мог от преподавателей.
И, действительно, юная модель смогла обратить на себя внимание жюри, опередив на пути к победе почти два десятка других детей.
— В этом и заключается искусство сценической работы, дефиле, позировки и так далее. Ведь можно даже очень красивое платье преподнести блекло. Суметь выделиться на фоне других участников, не перебарщивая — в этом сложность.
«НЕ БЫВАЕТ НЕДОСТИЖИМЫХ ЦЕЛЕЙ».
По мнению руководителя, детям, да и взрослым тоже, важно выезжать в другие города, участвовать в крупных конкурсах.
— Чтобы ребенок мог показать свои силы, уровень подготовки, проявить себя творчески и понять, что не бывает недостижимых целей. Это почувствовала не только Софья, но и еще три ученицы: Ксения Первак — она завоевала титул «Топ-модель земного шара 2024», Диана Мартиросян, которая стала «Принцессой», а вот у Анастасии Пипко сразу два титула — «Юная Fashion модель» и «Вице-мисс земного шара».
А вот родители повезли Соню на конкурс «планетарного масштаба» ради других целей. Как говорит мама Дарья, во-первых, родные позволяют ребенку заниматься всем, что интересно, чтобы дочка расширяла кругозор, а, во-вторых, такие соревнования красавиц помогают подготовиться к трудностям взрослой жизни.
— София пошла в школу, едва ей исполнилось шесть лет. Сама попросилась ходить на английский и китайский. В свое время занималась шахматами и танцами. А весной захотела в модельную школу. Там она учится не только ходить по сцене и позировать на фото, но и психологии, актерскому мастерству, хорошим манерам. Даже научила нас с бабушкой правильно есть конфеты и круассаны, а папу и дедушку — в какой руке правильно держать букет цветов для дамы.
НАРЯДЫ ИЩУТ В ИНТЕРНЕТЕ.
По словам мамы, ребенку очень нравится участвовать в конкурсах, а родители только рады: не побоится, повзрослев, и на сцене выступать, и совещания проводить. А еще к занятиям юной модели присоединилась вся семья — и папа, и бабушка с дедушкой.
— Мы все изучаем наряды на лучших детских показах мод и подбираем образы. У Софии любимый дизайнер — Валентино с его строгостью и консерватизмом. Но ее маленькая спортсменка внутри тяготеет к спортивному стилю Bikkembergs.
Так что родные ищут в интернете и в ближайших магазинах подходящие по стилю костюмы, и удачные примеры позирования в таких нарядах. К слову, такой семейный подход дает свои плоды.
— Стало видно, что ребенок не теряется на публике, стала чувствовать себя увереннее. И мы решились поехать на большой конкурс в Сочи.
«ПЕРЕД ВЫХОДОМ СТАЛА ПЕРЕЖИВАТЬ».
Трудиться маленьким моделям пришлось столько, что за четыре дня даже в море искупаться было некогда. Но моделям понравились высокий ритм и особая атмосфера.
— Эта поездка далась ей очень тяжело: и конкуренция была высокая, и работа была серьезная — и в команде, и над самим собой. Но главное, что конкурс дал ребенку понять: это не только борьба за победу, а преодоление своих страхов, новые знакомства и дружба.
Мама вспоминает, что только к финалу маленькая модель стала нервничать.
— Конкурс проводился в «Сочи Парк Арене», мы там раньше были на ледовом шоу. Дочка помнила, как много там было зрителей, и уже перед своим выходом, стала переживать. Но после того, как все получилось, сказала: «Мама, мне теперь даже перед самым огромным залом не страшно выступать!».
«ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРО КОНКУРЕНЦИЮ».
К слову, Софья не только завоевала в Сочи корону, но и нашла много подружек.
— Дочь много играла с девочками из Краснодара, Якутии и Дальнего Востока. Они даже обменялись номерами и продолжают общение. То есть дети ехали соревноваться, а в итоге поняли, что конкурс — это не только про конкуренцию. Это еще и место, где можно найти друзей и классно провести время. Все это настолько расширяет кругозор, что уже сейчас дочка может поддержать любой разговор.
Но есть тонкая грань, которую нужно контролировать, уверена мама.
— Объясняем, чтобы нужно принимать не только победы, но и поражения. А еще понимать, что твой выигрыш не делает других детей хуже или наоборот. Что нужно радоваться за победителя, даже если это другая девочка. В любом случае дочка увезет с собой приятные впечатления после поездки. Думаю, так мы закаляем ребенка: чтобы, когда она пойдет своей дорогой, ее не могли сбить с ног поражения, а победы не воодушевляли до небес. Нужно относиться ко всему спокойнее. А так дочь и стоматологом мечтала быть, и полицейским. Поживем — увидим.