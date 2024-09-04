«Мама, мне теперь не страшно!»: Третьеклассницу из Ростова признали самой красивой девочкой планеты

— София пошла в школу, едва ей исполнилось шесть лет. Сама попросилась ходить на английский и китайский. В свое время занималась шахматами и танцами. А весной захотела в модельную школу. Там она учится не только ходить по сцене и позировать на фото, но и психологии, актерскому мастерству, хорошим манерам. Даже научила нас с бабушкой правильно есть конфеты и круассаны, а папу и дедушку — в какой руке правильно держать букет цветов для дамы.