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В Таганроге решается проблема с ж/д переездом на улице Дзержинского

В Таганроге продвинулись в решении проблемы с ж/д переездом на Дзержинского.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге подготовили проект переноса ж/д путей на улице Дзержинского на территорию завода. Документацию планируют вынести на публичные обсуждения, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

— Наметился путь к решению многолетней проблемы. Проект уже прошел предварительное рассмотрение и готов для обсуждения в формате публичных слушаний. О дате и времени слушаний сообщу дополнительно, — написал в Telegram Андрей Фатеев.

Напомним, постановление о разработке документации было подписано в сентябре 2023 года. Реконструкция позволит минимизировать неудобства и сократить пробки на улице Дзержинского, особенно в час пик.