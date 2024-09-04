В День города в Челябинске перекроют 5 улиц

«Нельзя будет проехать с 10 до 23 часов по улице Красной на участке от Труда до Братьев Кашириных. С 14 до 23 часов будет закрыт проезд по улице Каслинская от Братьев Кашириных до проспекта Победы и улице Братьев Кашириных от Кирова до Краснознаменной».