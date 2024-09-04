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В День города в Челябинске перекроют 5 улиц

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября, ФедералПресс. В Челябинске 7 сентября из-за празднования Дня города перекроют пять улиц в центре и на Северо-западе.

«Нельзя будет проехать с 10 до 23 часов по улице Красной на участке от Труда до Братьев Кашириных. С 14 до 23 часов будет закрыт проезд по улице Каслинская от Братьев Кашириных до проспекта Победы и улице Братьев Кашириных от Кирова до Краснознаменной».

сообщили в мэрии.

Движение также перекроют на улице улице 250-летия Челябинска от Салавата Юлаева до Академика Макеева с 17:00 до 23:00.

В этот же промежуток времени ограничения будут действовать и на участке от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска на Татищева.

Горожан просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.