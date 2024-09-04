В День города в Челябинске перекроют 5 улиц

«Нельзя будет проехать с 10 до 23 часов по улице Красной на участке от Труда до Братьев Кашириных. С 14 до 23 часов будет закрыт проезд по улице Каслинская от Братьев Кашириных до проспекта Победы и улице Братьев Кашириных от Кирова до Краснознаменной».
Движение также перекроют на улице улице 250-летия Челябинска от Салавата Юлаева до Академика Макеева с 17:00 до 23:00.
В этот же промежуток времени ограничения будут действовать и на участке от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска на Татищева.
Горожан просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.