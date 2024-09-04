В Красноярском крае с 5 сентября начнут давать отопление

Пока жители южных районов Красноярского края, в том числе и столицы региона, гадают, когда к ним в квартиры начнет поступать тепло (особенно об этом мечтается в холодную промозглую погоду), кое-где отопительный сезон уже начинается.
Конечно же, речь идет про северные территории. В Норильске сообщили, что отопление начнут включать уже в четверг 5 сентября: во всех районах города, включая Снежногорск. Коммунальщики будут заполнять сети постепенно, полностью горячими батареи станут уже в субботу 7 сентября.
Отопление в Норильске начнут включать уже 5 сентября Тепло в дома Большого Норильска, включая и поселок Снежногорск, будет приходить постепенно, и уже к субботе, 7 сентября, в квартирах северян станет комфортно.
Кстати, в социальные объекты — медучреждения, школы, садики — тепло дали в воскресенье 1 сентября.
А мы напомним, что в Красноярске отопление начнут давать после того, как в течение пяти суток среднесуточная температура не будет превышать +8 градусов.