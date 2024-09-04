Для будущего Суриков-центра в Красноярске согласовали облик фасадов

Для будущего Суриков-центра согласовали облик фасадов. Проект, разработанный компанией ООО «Горизонт» и ООО «Проектдевелопмент», был представлен комиссии по архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства, куда вошли главный архитектор Красноярска, специалисты управления архитектуры и представители профессионального сообщества.
По словам руководителя управления архитектуры Юлии Соловаровой, внешний вид здания должен напоминать сундук Василия Сурикова, в котором художник хранил свои эскизы, а располагаться объект будет таким образом, чтобы не закрывать вид на часовню Параскевы Пятницы с территории музея-усадьбы:
«У авторов стояла задача вписать новый объект в уже существующую застройку в непосредственной близости с музеем-усадьбой Василия Сурикова. Это казачья усадьба 18−19 веков с характерными архитектурными чертами сибирской застройки. Поэтому неудивительно, что разработчики отталкивались от тех вещей, которые окружали художника, и были для него важны. Планируется применение современных и безопасных материалов, как в отделке, так и на фасадах объекта».
Стоит отметить, что внутри центр будет разделен на две зоны: публичная зона предусматривает выставочные залы и образовательные помещения для посетителей, а в административной зоне будут находиться фондохранилище и бытовые помещения.
В настоящее время проект ожидает положительного заключения госэкспертизы, после чего начнется поиск подрядчика для строительства. Планируется, что Суриков-центр откроет свои двери к 400-летию Красноярска.