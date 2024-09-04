Для будущего Суриков-центра в Красноярске согласовали облик фасадов

«У авторов стояла задача вписать новый объект в уже существующую застройку в непосредственной близости с музеем-усадьбой Василия Сурикова. Это казачья усадьба 18−19 веков с характерными архитектурными чертами сибирской застройки. Поэтому неудивительно, что разработчики отталкивались от тех вещей, которые окружали художника, и были для него важны. Планируется применение современных и безопасных материалов, как в отделке, так и на фасадах объекта».