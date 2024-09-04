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Петербург встречает осень на пляжах: в городе жарко не по сезону

Наступила календарная осень, но погода в Петербурге еще очень даже летняя. И горожане спешат воспользоваться жаркими деньками.

Сейчас в Олбани: +11° 0 м/с 82% 765 мм рт. ст. +13°
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Пляж на Финском заливе 4 сентября полон отдыхающих. Глядя на кадры оттуда, и не скажешь, что лето уже закончилось: люди вовсю загорают в купальниках, развлекаются на водном транспорте и гуляют у берега по воде. Купаться там, как красноречиво напоминают таблички, запрещено.

Среда в Петербурге уже с утра балует теплом. К часу дня воздух разогрелся до +26 градусов при ясном небе и легком ветерке в 1−3 м/с, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». А ожидается, по прогнозу, и вовсе до +28 градусов и новый температурный рекорд вслед за вчерашним.

Тепло обещают всю неделю, хотя жара спадет до 24−26 градусов в четверг и до 23−25 градусов в пятницу-субботу. При этом дни по-прежнему будут солнечными и без осадков.