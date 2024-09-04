Петербург встречает осень на пляжах: в городе жарко не по сезону

Среда в Петербурге уже с утра балует теплом. К часу дня воздух разогрелся до +26 градусов при ясном небе и легком ветерке в 1−3 м/с, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». А ожидается, по прогнозу, и вовсе до +28 градусов и новый температурный рекорд вслед за вчерашним.