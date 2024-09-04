Выбросы не снизили: ООО «Астра» травило омичей в период НМУ

В областной прокуратуре сообщили о результатах проверки по сообщениям омичей. Люди пожаловались на удушающие выбросы в Нефтяниках.
Омская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку предприятия «Астра». Эта организация выпускает выпуск сырья на основе канифоли и относится к объектам негативного воздействия I категории.
«По результатам проверки выявлены нарушения, связанные с неосуществлением предприятием экологического контроля за выбросами, мероприятий по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеорологических условий», — сообщили в облпрокуратуре.
Навести порядок предприятие обязали через суд. Прокурор направил иск о понуждении организации устранить выявленные нарушения, разработать необходимую экологическую документацию и принять меры по снижению негативного влияния на атмосферный воздух.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, исполнение решения находится на контроле.