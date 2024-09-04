Компания Epiphone анонсировала копию гитары Джими Хендрикса

Инструмент, созданный в сотрудничестве с Gibson Custom и семьей музыканта, получил название Jimi Hendrix «Love Drops» Flying V, сообщает Blabbermouth. Оригинальная гитара сделана в цвете санберст, но Джими самостоятельно украсил ее психоделической графикой. Новинка Epiphone ее повторяет.