Компания Epiphone анонсировала копию гитары Джими Хендрикса

Американский бренд Epiphone выпустит модель гитары, воспроизводящую Gibson Джими Хендрикса, на которой он играл с 1967 по 1969 год.
Инструмент, созданный в сотрудничестве с Gibson Custom и семьей музыканта, получил название Jimi Hendrix «Love Drops» Flying V, сообщает Blabbermouth. Оригинальная гитара сделана в цвете санберст, но Джими самостоятельно украсил ее психоделической графикой. Новинка Epiphone ее повторяет.
Товар доступен в праворукой и леворукой версии. На обратной стороне грифа стоит копия подписи Хендрикса.
Ранее был анонсирован бокс-сет с неизданными треками артиста.