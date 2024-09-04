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Компания Epiphone анонсировала копию гитары Джими Хендрикса

Американский бренд Epiphone выпустит модель гитары, воспроизводящую Gibson Джими Хендрикса, на которой он играл с 1967 по 1969 год.

Источник: Звук

Американский бренд Epiphone выпустит модель гитары, воспроизводящую Gibson Джими Хендрикса, на которой он играл с 1967 по 1969 год.

Инструмент, созданный в сотрудничестве с Gibson Custom и семьей музыканта, получил название Jimi Hendrix «Love Drops» Flying V, сообщает Blabbermouth. Оригинальная гитара сделана в цвете санберст, но Джими самостоятельно украсил ее психоделической графикой. Новинка Epiphone ее повторяет.

Товар доступен в праворукой и леворукой версии. На обратной стороне грифа стоит копия подписи Хендрикса.

Ранее был анонсирован бокс-сет с неизданными треками артиста.