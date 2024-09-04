Умер зампредседателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко умер в возрасте 65 лет, об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы партии.
«Сегодня, 4 сентября 2024 года, ушел из жизни заместитель председателя партии “Яблоко”, председатель московского отделения партии Сергей Викторович Иваненко. Ему было 65 лет», — говорится в публикации.
Иваненко был депутатом Госдумы первых трех созывов, автором и соавтором более 80 законопроектов, участвовал в разработке альтернативных экономических программ. О дате и месте прощания с Иваненко будет сообщено дополнительно, добавили в пресс-службе.