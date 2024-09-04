Мамайский перевал на Кубани: подвижки грунта продолжаются

Несмотря на строительство подпорных стен два года назад, подвижки грунта на Мамайском перевале продолжаются. Ситуация усугубляется после каждого сильного дождя, сообщает ИА KrasnodarMediа со ссылкой на Telegram-канал (18+) мэра Сочи Андрея Прошунина.
Экспертиза показала, что откладывать дальнейшие работы нельзя, поэтому на место уже прибыла спецтехника. Дорожники укрепят существующую стену длиной более 250 метров и построят две новые стенки общей протяженностью около 120 метров.
Как отмечают в ФКУ Упрдор «Черноморье», это важнейшая транспортная артерия, по которой проходит весь автомобильный трафик на курорт.
В пик сезона по трассе Джубга-Сочи проезжает более 45 тысяч машин в день. Для минимизации неудобств для водителей реверсивное движение вводиться не будет, по одной полосе в каждую сторону останется открытой.
Дорожники также сообщают, что весь комплекс мероприятий, включая восстановление дорожного покрытия, планируется завершить в течение года.