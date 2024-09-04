На День города в Москве пройдут световое шоу, кинопоказы и концерты

«В день рождения столицы у нас будут проходить мероприятия, которые будут идти и в рамках “Территория будущего. Москва — 2030”, и в рамках “Лето в Москве. Все на улицу,” и в “Усадьбах Москвы”. Большие фестивали, которые длятся в течение всего лета, подготовили специальную программу на эти выходные. В рамках фестиваля “Усадьбы Москвы” можно будет посетить, например, кинопоказы в Михалково и Екатерининском парке. Там открыты полюбившаяся москвичам и туристам павильоны “Городская дача”, где можно, например, сварить ягодное варенье и послушать старинные романсы. Всего в рамках проекта “Усадьбы Москвы” у нас будет проведено более 115 мероприятий», — сказал Козлов.
Он отметил, что в усадьбах столицы пройдут лекции и исторические игры. А на фестивале «Московское чаепитие» на Тверской площади можно будет попробовать различные сорта ледяного московского чая, познакомиться с чайной культурой столицы. На более чем 600 площадках города жители продолжат проводить свои мероприятия в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Так, на набережной Нагатинского затона можно будет написать портрет в разных художественных техниках, возле Большого городского пруда в Зеленограде — послушать живое выступление детской эстрадной студии, а в «Лужниках» — присоединиться к детскому мастер-классу по художественной гимнастике.
«В Москве происходит поистине глобальное событие — [форум-фестиваль] “Территория будущего. Москва — 2030”, в рамках которого будет проведено более 360 мероприятий. Это финальные выходные, в Гостином дворе прозвучат песни о Москве и России, в Манеже можно будет познакомиться с профессиями будущего, в Сколково будет проходить конференция будущего и световое шоу, флагманская площадка Лужников порадует всех своими и спортивными активностями и интерактивными событийными программами. Конечно же, большое количество мероприятий будет на Болотной площади и в Парке Горького», — добавил Козлов.
По его словам, особое внимание будет уделено поддержке участников специальной военной операции и жителей новых регионов. Так, на площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва — 2030» развернут пункты городской благотворительной акции «Москва помогает», куда все желающие могут передать гуманитарную помощь. На Болотной площади пройдут мастер-классы по созданию талисманов-оберегов, медалей и открыток для участников боевых действий. Кроме того, московские предприниматели направляют часть своей выручки от продажи товаров на маркете будущего «Сделано в Москве» на Болотной площади в благотворительный фонд «Народный Фронт. Все для Победы».
В пресс-службе московского комитета по туризму добавили, что в разных локациях форума-фестиваля состоятся встречи с бойцами «Диалог с героем», а для семей военнослужащих организуют познавательные лекции и экскурсии. Например, на предприятиях московских брендов дети участников СВО могут познакомиться ближе с производственными процессами, узнать о профессиях будущего и бизнесе в столице.
Фестиваль джаза и мюзикл
Как сообщил журналистам руководитель московского департамента культуры Алексей Фурсин, 7 сентября пройдет фестиваль джаза под руководством Игоря Бутмана. «Москвичи и гости могут прийти в “Зарядье” на основную сцену и свободно бесплатно послушать замечательную музыку. В воскресенье состоится интересный семейный мюзикл о Москве. Он будет интересен как и взрослым, так и детям. Приглашаем всех на площадку», — отметил Фурсин.
По его словам, более 250 мероприятий