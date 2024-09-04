На День города в Москве пройдут световое шоу, кинопоказы и концерты

«В день рождения столицы у нас будут проходить мероприятия, которые будут идти и в рамках “Территория будущего. Москва — 2030”, и в рамках “Лето в Москве. Все на улицу,” и в “Усадьбах Москвы”. Большие фестивали, которые длятся в течение всего лета, подготовили специальную программу на эти выходные. В рамках фестиваля “Усадьбы Москвы” можно будет посетить, например, кинопоказы в Михалково и Екатерининском парке. Там открыты полюбившаяся москвичам и туристам павильоны “Городская дача”, где можно, например, сварить ягодное варенье и послушать старинные романсы. Всего в рамках проекта “Усадьбы Москвы” у нас будет проведено более 115 мероприятий», — сказал Козлов.