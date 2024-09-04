В Иркутске прошел форум общественности «Город меняют люди»

— То, что мы сегодня обсуждаем — это очень важные темы, которые уже много лет не теряют своей актуальности, — отметил председатель Общественной палаты Иркутска Станислав Гольдфарб. — Это развитие города, причем с разных точек зрения: экологии, архитектуры, транспорта, культуры, патриотического воспитания. Все предложения участников будут документально оформлены и переданы в правительство Иркутской области и в администрацию города для дальнейшего рассмотрения и учета в работе.