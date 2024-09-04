В Иркутске прошел форум общественности «Город меняют люди»

Форум общественности «Город меняют люди» прошел в Иркутске. Инициатором выступила городская Общественная палата при поддержке администрации областного центра. В библиотеке имени И. И. Молчанова-Сибирского собралось более 200 активистов и общественников: это представители ветеранских организаций, садоводы, территориальные общественные объединения и другие.
— То, что мы сегодня обсуждаем — это очень важные темы, которые уже много лет не теряют своей актуальности, — отметил председатель Общественной палаты Иркутска Станислав Гольдфарб. — Это развитие города, причем с разных точек зрения: экологии, архитектуры, транспорта, культуры, патриотического воспитания. Все предложения участников будут документально оформлены и переданы в правительство Иркутской области и в администрацию города для дальнейшего рассмотрения и учета в работе.
На открытии форума мэр города Руслан Болотов напомнил участникам о нескольких масштабных проектах, которые в свое время вызывали множество дискуссий в обществе и в итоге были найдены оптимальные решения. Это и строительство ледового дворца, и появление Академического моста. С инициативы местных жителей началось восстановление бывшего кинотеатра «Марат», который сегодня стал культурно-досуговым центром. Сейчас ведется прокладка теплового луча в правобережном округе, что тоже вызывает массу неудобств, однако в будущем даст толчок к развитию территории.
— Считаю абсолютно правильным, когда иркутяне принимают решения, какой быть столице Прибайкалья, включаются в процессы по их реализации. Здорово, когда граждане сами генерируют позитивные изменения. Но наряду с этим очень важно слышать друг друга: тогда умение договариваться позволяет определять приоритеты, ставить цели и вместе к ним идти, — обратился к присутствующим Руслан Болотов.
Участников форума также приветствовали заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин и депутат Законодательного Собрания Приангарья Галина Кудрявцева.
В рамках форума работало несколько тематических площадок, посвященных архитектурному облику города и концепции его развития, транспортной инфраструктуры, культурным мероприятиям и патриотической работе, взаимодействию бизнеса и развитию туризма, построению экологической модели города, развитию садоводческих объединений. Вопросы поднимались самые разные, от глобальных (какую цель преследует принятая в прошлом году Стратегия развития Иркутска) до практических (варианты государственной поддержки для местных дачных товариществ). Кроме того, в рамках форума прошло торжественное награждение победителей творческого конкурса на разработку макета памятника сибирским бойцам, погибшим в битве при Сталинграде, который предлагается установить на Мамаевом кургане в Волгограде.