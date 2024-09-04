В Симферополе открыли новый детский сад на улице Уркуста

На западной окраине Симферополя появился новый детский садик № 31. Дошкольное учреждение находится на улице Уркуста, 2-а. Для 13 групп детей создали 13 игровых площадок. Об этом сообщил глава симферопольской администрации Михаил Афанасьев.
«На территории детского сада расположены 13 игровых площадок, которые оснащены согласно возрастным особенностям детей дошкольного возраста для прогулок и организации подвижных игр», — написал Афанасьев в своем Tg-канале.
В садике сделали спортивный и музыкальный залы.
Напомним, также КП-Крым сообщала, что в Крыму отремонтировали детский сад в селе Ровное, который не работал с 1998 года.