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Председатель Заксобрания Иркутской области посетил новый парк в селе Узкий Луг

Проект воплощается благодаря закону об инициативном бюджетировании.

Источник: Комсомольская правда

В селе Узкий Луг Черемховского района идет благоустройство мини-парка в рамках проекта «Сохраняя традиции, творим настоящее во имя будущего». Как идет процесс оценил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. Он посетил территорию в рамках муниципальной недели, которая проводится в начале каждого месяца.

Обустроить мини-парк в селе удалось благодаря участию в нескольких государственных программах и проектах, в том числе «Народных инициативах». Здесь поставили детский игровой комплекс, проложили дорожки и провели освещение. Организовали в мини-парке и аллею памяти. С помощью закона об инициативном бюджетировании создана уличная библиотека, где можно не только почитать, но и обменяться книгами. На этом благоустройство не заканчивается, есть еще несколько идей.

Александр Ведерников отметил, что использование сразу нескольких механизмов для благоустройства территории — опыт очень полезный.

— Это прекрасный пример того, как разные бюджетные программы могут воплощаться на одной территории центра притяжения села. Поэтому вместе с правительством региона будем дальше развивать механизмы распределения государственных средств с учетом волеизъявления наших жителей, работать над увеличением финансирования на программу инициативного бюджетирования, — прокомментировал Александр Ведерников.

По мнению спикера областного парламента, главам поселений, местным администрациям и депутатам нужно активнее вовлекать жителей в участие в таких проектах.