Председатель Заксобрания Иркутской области посетил новый парк в селе Узкий Луг

Обустроить мини-парк в селе удалось благодаря участию в нескольких государственных программах и проектах, в том числе «Народных инициативах». Здесь поставили детский игровой комплекс, проложили дорожки и провели освещение. Организовали в мини-парке и аллею памяти. С помощью закона об инициативном бюджетировании создана уличная библиотека, где можно не только почитать, но и обменяться книгами. На этом благоустройство не заканчивается, есть еще несколько идей.