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Участок в парке 30-летия ВЛКСМ по-прежнему хотят застроить

Теперь вместо ООО «Кедр» это может сделать тюменская компания «Нютон».

Источник: Комсомольская правда

Появились новые данные о судьбе земельных участков в парке 30-летия ВЛКСМ. Напомним, компания «Кедр» планировала построить там торговый центр.

Прокуратура подала иск в суд с требованием вернуть землю в муниципальную собственность. Один из участков «Кедр» вернул добровольно. Судебные разбирательства по второму участку пока идут.

Однако, как утверждают инсайдеры «Омск-информа», угроза застройки парка не исчезла, а даже усилилась.

«На участок в омском парке, из-за которого судится “Кедр”, уже есть интересант. Это тюменская компания “Ньютон”. Ей, по некоторым данным, и отойдет этот участок после возвращения муниципалитету», — утверждает собеседник редакции.

Компания «Ньютон» занимается строительством. Сейчас в Омске застройщик возводит два дома: на пустыре на пересечении улиц Масленникова и Маршала Жукова и на на пересечении улиц Красный Путь и 4-я Северная.