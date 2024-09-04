Участок в парке 30-летия ВЛКСМ по-прежнему хотят застроить

Появились новые данные о судьбе земельных участков в парке 30-летия ВЛКСМ. Напомним, компания «Кедр» планировала построить там торговый центр.
Прокуратура подала иск в суд с требованием вернуть землю в муниципальную собственность. Один из участков «Кедр» вернул добровольно. Судебные разбирательства по второму участку пока идут.
Однако, как утверждают инсайдеры «Омск-информа», угроза застройки парка не исчезла, а даже усилилась.
«На участок в омском парке, из-за которого судится “Кедр”, уже есть интересант. Это тюменская компания “Ньютон”. Ей, по некоторым данным, и отойдет этот участок после возвращения муниципалитету», — утверждает собеседник редакции.
Компания «Ньютон» занимается строительством. Сейчас в Омске застройщик возводит два дома: на пустыре на пересечении улиц Масленникова и Маршала Жукова и на на пересечении улиц Красный Путь и 4-я Северная.