Проезд на нескольких маршрутах увеличится до 40 рублей в Братске с 11 сентября

В Братске с 11 сентября изменят стоимость проезда на некоторых маршрутах. Цену поднимут с 35 до 40 рублей. До этого их повышали в январе этого года. Об этом сообщает Братская студия телевидения.
— Коснется это маршрутов № 4к «Падун — Гидростроитель», № 8к «ГЭС — 7-й микрорайон», № 22к «Студгородок — Хлорный завод», № 26к «Автостанция — Районная больница». А также № 41 «26-й микрорайон — БЛПК» (специальный), № 42 «Автостанция — 23-й микрорайон» и № 45к «Советская — Автостанция — Хлорный завод», — рассказали журналисты.
Напоминаем, коммерческий перевозчик может самостоятельно принимать решение о том, насколько изменить стоимость. Единственное, перед этим необходимо уведомить администрацию и жителей города.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре вырастет цена проезда. С 30 сентября придется платить 40 рублей до восьми часов вечера, а после 45 рублей. Коснется это автобусов № 4с и № 56.