Костюм с отливом — и в Ялту: назван самый любимый туристами город Крыма

«Ялта в лидерах по количеству туристов, посетивших Крым с начала года — с января по август. Из 4,6 миллионов, посетивших полуостров, около 40% турпотока пришлось на Большую Ялту. Это примерно 1,8 млн — на 20% больше, чем год назад», — говорится в сообщении.