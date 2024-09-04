Костюм с отливом — и в Ялту: назван самый любимый туристами город Крыма

«Ялта в лидерах по количеству туристов, посетивших Крым с начала года — с января по август. Из 4,6 миллионов, посетивших полуостров, около 40% турпотока пришлось на Большую Ялту. Это примерно 1,8 млн — на 20% больше, чем год назад», — говорится в сообщении.
По данным горадминистрации, средства размещения были загружены на 80−90%. В основном, туристы прибыли личным транспортом и автобусами по Крымскому мосту — их более 64%, чуть меньше четверти — поездом, десятая часть отдыхающих выбрала сухопутное направление через новые регионы России.
Сейчас в Большой Ялте работают 194 официальных объекта размещения, вместимостью почти в 40 тысяч мест. 65% из них уже забронированы на бархатный сезон, сообщили в горадминистрации.
Накануне министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что более половины крымских отелей забронированы на бархатный сезон. По его словам, 65% средств размещения уже забронированы. Характерная особенность этого года в том, что подросла глубина бронирования до нового года, подчеркнул министр.
В Крыму в начале сентября сохранится жаркая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится до октября, сообщал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.