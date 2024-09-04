В Крыму пройдет джазовый фестиваль с 6 по 8 сентября

В этом году в Коктебеле пройдет 15-й джаз-фестиваль Live in Blue Bay. Любители живой музыки смогут посетить его с 6 по 8 сентября. Об этом сообщает министерство курортов и туризма Республики Крым.
«Помимо выступлений артистов, в программе заявлены джем-сейшены с лучшими исполнителями смелой, дерзкой и непредсказуемой музыки», — сообщили в Минтуризма.
Перед зрителями будут выступать музыканты из разных регионов России. В фестивале примут участие артисты из Новороссийска, Москвы, Ялты и Севастополя.
Сообщается, что мероприятие будет проходить на территории пансионата «Голубой Залив».
Ранее «Комсомолка» сообщала, что фестиваль «Extreme Крым» посетило 50 тысяч участников в этом году. Также в бухте Капсель летом проходил ежегодный фестиваль «Таврида — Арт».