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В Крыму пройдет джазовый фестиваль с 6 по 8 сентября

Фестиваль джаза Live in Blue Bay состоится в Коктебеле в сентябре.

Источник: Министерство туризма Крыма в телеграме

В этом году в Коктебеле пройдет 15-й джаз-фестиваль Live in Blue Bay. Любители живой музыки смогут посетить его с 6 по 8 сентября. Об этом сообщает министерство курортов и туризма Республики Крым.

«Помимо выступлений артистов, в программе заявлены джем-сейшены с лучшими исполнителями смелой, дерзкой и непредсказуемой музыки», — сообщили в Минтуризма.

Перед зрителями будут выступать музыканты из разных регионов России. В фестивале примут участие артисты из Новороссийска, Москвы, Ялты и Севастополя.

Сообщается, что мероприятие будет проходить на территории пансионата «Голубой Залив».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что фестиваль «Extreme Крым» посетило 50 тысяч участников в этом году. Также в бухте Капсель летом проходил ежегодный фестиваль «Таврида — Арт».

музыка