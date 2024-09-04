Чем вызвано подорожание картофеля на 81% в Ростовской области, объяснил фермер

В департаменте потребительского рынка Ростовской области сообщили, что за полгода потребительские цены на Дону выросли — в среднем, на 3,5%. Из продуктов больше всего подорожал картофель. Цены на него стали на 81% выше. С чем связан такой рост, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM рассказал донской фермер Николай Криничный.
По словам агрария, подорожание картофеля связано с тем, что на Дону были майские заморозки — тогда, когда местами по Ростовской области температура достигала −10 градусов.
— А для картофеля даже температура в −1 градус уже является губительной. Поэтому пострадало много посадок картофеля, — отмечает эксперт.
Когда же пасленовые стали отходить от заморозков, в регионе наступило очень жаркое лето без осадков. Поэтому, как утверждает фермер, урожай картофеля был недополучен не только из-за заморозков, но и из-за засухи.
— К тому же выросли цены на удобрения, средства защиты растений и запчасти. Так, семена на овощные культуры выросли в цене вдвое, то есть выросла и себестоимость картофеля. Поэтому на цену повлияла именно совокупность всех этих факторов.
Сейчас цена на картофель в розничных магазинах колеблется от 45 до 60 рублей за килограмм. По словам Николая Криничного, дальше расти она не будет, так как сейчас идет массовая уборка. Зимой же все будет зависеть от того, сколько картофеля положат в склад.
— Вместе с картофелем подорожали и морковь — на 62%, и лук — на 40%. Вообще, фермеры не добрали урожай картофеля примерно процентов на 30. Но это просто такой год. На своей памяти я не помню такого, чтобы в мае были заморозки до −10. Для меня это впервые.
Кстати, кроме овощей подорожали и фрукты. Больше всего повышение затронуло яблоки. Их цена увеличилась на 67,83%. А хлеб вырос на 5,01%, молоко подорожало на 3,75%, сливочное масло — на 11,1%.
Что касается мороженой неразделанной рыбы, то она поднялась в цене на 4,79%. Среди мяса ощутимое изменение в цене коснулось баранины. Она теперь стоит на 26,18% дороже.