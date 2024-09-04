Чем вызвано подорожание картофеля на 81% в Ростовской области, объяснил фермер

— Вместе с картофелем подорожали и морковь — на 62%, и лук — на 40%. Вообще, фермеры не добрали урожай картофеля примерно процентов на 30. Но это просто такой год. На своей памяти я не помню такого, чтобы в мае были заморозки до −10. Для меня это впервые.