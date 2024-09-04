Купальный сезон в Ростове-на-Дону продлили до октября

Купальный сезон в Ростове-на-Дону продлили до 1 октября 2024 года. Об этом сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.
Ежедневно с 10 до 20 часов на территории донской столицы работают три официальных оборудованных пляжа: площадка на Зеленом острове, центральный городской пляж и частный пляж «Каррера».
Отдыхать на диких пляжах нельзя, такие места могут быть опасными. В частности, лучше не заезжать на берега Ростовского моря, Цыганского озера и родника «Гремучий».
Спасатели также просят не игнорировать запрещающие знаки, не нырять в незнакомых местах и не купаться в состоянии опьянения. За детьми, играющими у воды, следует постоянно присматривать. В экстренных ситуациях нужно звонить по номеру «112».
К этому моменту с начала купального сезона в регионе погибли больше 50 человек. Добавим, ранее в реке Темерник обнаружили холероподобную микрофлору.