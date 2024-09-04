Несколько советов, как пережить бессонную ночь и сохранить бодрость

«Пациенты с разной степенью инсомнии??? бессонница — нарушение засыпания и поддержания сна, раннее пробуждение или ощущение неудовлетворенности сном??? обращаются с различными жалобами: тревога, снижение работоспособности, головные боли и мигрени, напряжение и общая усталость. Многие отмечают ухудшение памяти. В принципе, любой, кто был студентом, помнит, что такое бессонные ночи перед экзаменом, когда ты уже абсолютно неработоспособный пытаешься выучить то, на что у тебя был год. Результаты у многих, соответственно, плачевные», — напомнил психиатр.