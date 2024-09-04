В Пермском крае проведут Всероссийский «Диктант здоровья»

Пермский край с 16 по 21 сентября во второй раз станет площадкой Всероссийского «Диктанта здоровья». В федеральной акции примут участие все желающие жители региона старше 13 лет.
В краевом Минздраве «КП-Пермь» пояснили, главной целью «Диктанта здоровья» станет популяризация санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни.
«Диктант здоровья» стартует в очном формате 16 сентября. Его напишут старшеклассники из всех 89 регионов России. Вопросы для диктанта прочитают научные эксперты, известные телеведущие, музыканты, спортсмены, актеры и блогеры.
Контролировать точность ответов будут руководители региональных управлений Роспотребнадзора.
Все желающие смогут проверить свои знания в онлайн-формате. Тестирование пройдет на портале Роспотребнадзора санщит.рус до 21 сентября. По итогам «Диктанта здоровья» все прошедшие онлайн-тестирование участники получат электронный сертификат.