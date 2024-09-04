Игорь Кобзев принял участие в заседании клуба губернаторов на ВЭФ

Говоря об экономике Иркутской области, Игорь Кобзев отметил, что главные направления в ее развитии сегодня сосредоточены в базовых отраслях: авиастроение, цветная металлургия, химия и фармацевтика, лесопереработка и добыча полезных ископаемых. Именно в этих сферах сейчас реализуется несколько крупных инвестиционных проектов. Кроме того, в регионе разрабатывается программа научно-технологического развития, которую делегация Иркутской области представила на форуме «Технопром». В ее основе четыре ключевых проекта, которые планируется реализовать на территории региона. Это строительство Федерального центра химии на территории бывшей прошмлощадки в Усолье-Сибирском, проект, связанный с передовыми технологиями в области авиа-машиностроения и транспортной инфраструктуры. Еще два проекта относятся к сферам перерабатывающего производства и биомедицины.