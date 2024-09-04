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В Омске опеределят лучшего рыбака

Соревнования по ловле пройдут 8 сентября.

Источник: Комсомольская правда

8 сентября на затоне РЭБ в Омске пройдут соревнования по ловле удочкой (18+).

Как сообщили в региональном минспорта, ожидается, что в состязании примут участие порядка 30 спортсменов. Медали будут разыграны как в личном, так и в командных зачетах.

По оценке организаторов, место идеально для проведения соревнований: глубина в затоне порядка 6 метров, течения нет, а рыбы много.

Здесь водятся уклейка, елец, язь, плотва, лещ, карась, окунь, ерш, судак и щука. В зачет пойдут все виды рыб, за исключением особо ценной и слишком мелкой: нельмы, осетра сибирского, стерляди, форели, судака длиной менее 33 см и щуки длиной менее 30 см.

Лучший улов судьи определят по весу.