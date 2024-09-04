В Москве благоустроят 36 набережных до 2030 года

«До 2030 года планируем привести в порядок еще 36 набережных. Частично — в рамках проектов благоустройства, частично — создать заново в ходе реорганизации промзон, расположенных на берегах Москвы-реки», — сообщил Собянин.
Мэр добавил, что самыми крупными проектами станет реабилитация и благоустройство Большого и Малого Строгинских затонов, Коломенского и Парка Горького.
«Не забыли и о набережных Яузы. В верхнем течении второй московской реки будет создан один из лучших московских парков — “Парк Яуза”. А в нижнем течении приведем в порядок гранитные набережные», — добавил мэр.
Собянин отметил, что к 2030 году в Москве реализуют программу по реабилитации больше 130 водных объектов. По словам мэра, это позволит ощутимо улучшить экологию и создать новые места отдыха у воды во многих районах города — с пляжами, пунктами проката, удобными подходами, подъездами и другой необходимой инфраструктурой.