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В Москве благоустроят 36 набережных до 2030 года

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. До 2030 года в столице завершат благоустройство еще 36 набережных Москвы-реки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Источник: Агентство «Москва»

«До 2030 года планируем привести в порядок еще 36 набережных. Частично — в рамках проектов благоустройства, частично — создать заново в ходе реорганизации промзон, расположенных на берегах Москвы-реки», — сообщил Собянин.

Мэр добавил, что самыми крупными проектами станет реабилитация и благоустройство Большого и Малого Строгинских затонов, Коломенского и Парка Горького.

«Не забыли и о набережных Яузы. В верхнем течении второй московской реки будет создан один из лучших московских парков — “Парк Яуза”. А в нижнем течении приведем в порядок гранитные набережные», — добавил мэр.

Собянин отметил, что к 2030 году в Москве реализуют программу по реабилитации больше 130 водных объектов. По словам мэра, это позволит ощутимо улучшить экологию и создать новые места отдыха у воды во многих районах города — с пляжами, пунктами проката, удобными подходами, подъездами и другой необходимой инфраструктурой.

Собянин Сергей