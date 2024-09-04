В Москве благоустроят 36 набережных до 2030 года

Собянин отметил, что к 2030 году в Москве реализуют программу по реабилитации больше 130 водных объектов. По словам мэра, это позволит ощутимо улучшить экологию и создать новые места отдыха у воды во многих районах города — с пляжами, пунктами проката, удобными подходами, подъездами и другой необходимой инфраструктурой.