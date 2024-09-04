В Янтарном хуже всех в регионе подготовились к отопительному сезону — правительство области

В Янтарном отмечена самая низкая в Калининградской области готовность к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз на оперативном совещании в областном правительстве в среду, 4 сентября.
По данным главы ведомства, жилищный фонд посёлка готов на 84,2%, теплосети — на 68,4%.
«Почему в Янтарном цифры ниже, чем в целом по области?» — строго спросил врио губернатора Алексей Беспрозванных главу администрации муниципалитета Артура Крупина.
Тот пояснил, что в преддверии отопительного сезона в посёлке решили провести реконструкцию крупного объекта в Спортивном переулке. «Поэтому показатели и снизились. До 12 октября все документы о готовности будут представлены», — заверил Крупин.
В области, по словам Черномаза, уровень подготовки жилищного фонда к предстоящей зиме составляет 97,9%, котельных — 96,1%, теплосетей — 96,8%, водопровода — 99,6%.
В Янтарном отключали горячую воду из-за профилактических работ на теплосетях и в котельной.