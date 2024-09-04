Новое троллейбусное депо запустили в Челябинске

Депо было построено в рамках проекта модернизации транспортной инфраструктуры «Челябинский троллейбус». Это современный комплекс, в котором осуществляется мойка и обслуживание транспорта. Также здесь расположен административно-бытовой корпус с необходимыми помещениями: кабинетом предрейсового медосмотра, диспетчерской и помещением для подготовки водителей к рейсам. Для стабильной работы на площадке возведена новая тяговая подстанция и построена контактная троллейбусная сеть.