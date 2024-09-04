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Новое троллейбусное депо запустили в Челябинске

На улице Артиллерийской в Челябинске запустили новое троллейбусное депо № 1. Оно предназначено для обслуживания и выпуска на городские маршруты до 50 современных машин. Объект посетил глава региона Алексей Текслер.

Источник: Pchela.News

Депо построили на участке 1,6 гектара на улице Артиллерийской. Троллейбусный комплекс стал вторым в городе. До этого более 10 лет в Челябинске работала лишь одна станция. Это осложняло организацию движения и работу транспорта.

Депо было построено в рамках проекта модернизации транспортной инфраструктуры «Челябинский троллейбус». Это современный комплекс, в котором осуществляется мойка и обслуживание транспорта. Также здесь расположен административно-бытовой корпус с необходимыми помещениями: кабинетом предрейсового медосмотра, диспетчерской и помещением для подготовки водителей к рейсам. Для стабильной работы на площадке возведена новая тяговая подстанция и построена контактная троллейбусная сеть.

После окончания работ на первой площадке депо планируется реконструкция депо № 2 на Свердловском тракте. Будут обновлены контактные сети, модернизированы и построены новые тяговые подстанции. Все работы планируется завершить до конца 2024 года.