В Ростове-на-Дону заработали первый профильный энергокласс и музей энергетики Юга России

— Мы уделяем особое внимание не только развитию технологий и внедрению современного оборудования в электросетевом комплексе области, но и подготовке специалистов будущего для отраслей энергетики. Уверен, что уровень обучения в школе будет высоким, и у вас получится применить полученные знания на деле и достичь отличных результатов в профессиональной подготовке, — обратился к учащимся директор ростовского филиала «Россети Юг» Антон Мурый.