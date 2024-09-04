В Ростове-на-Дону заработали первый профильный энергокласс и музей энергетики Юга России

В Ростовской области открылся первый профильный энергокласс, а также музей развития электроэнергии. Учреждения созданы на базе нового корпуса «Энергия» школы № 115 города Ростова-на-Дону при поддержке компании «Россети Юг».
Как отметил Генеральный директор компании Борис Эбзеев, новый проект позволит создать условия для ранней профессиональной ориентации школьников, что повлияет на улучшение качества подготовки энергетиков будущего.
В новом корпусе школы созданы все условия для учащихся, которые смогут погрузиться в изучение технических наук и подготовиться к сдаче экзаменов для поступления на целевое обучение. Здесь организованы исследовательские лаборатории и творческие мастерские, в которых будущие энергетики, инженеры будут приобретать новые компетенции.
— Мы уделяем особое внимание не только развитию технологий и внедрению современного оборудования в электросетевом комплексе области, но и подготовке специалистов будущего для отраслей энергетики. Уверен, что уровень обучения в школе будет высоким, и у вас получится применить полученные знания на деле и достичь отличных результатов в профессиональной подготовке, — обратился к учащимся директор ростовского филиала «Россети Юг» Антон Мурый.
Участники церемонии открытия также посетили школьный музей истории энергетики. Среди его экспонатов имеются уникальные предметы — счетчик начала XX века, ультразвуковой излучатель для контроля состояния древесины опор линий электропередачи, часы для программирования времени подачи напряжения на уличное освещение.
В целях дальнейшего развития сотрудничества компания «Россети Юг» и школа № 115 подписали соглашение о реализации совместных проектов, которые направлены на профессиональную ориентацию учащихся, подготовку новых кадров для энергетической отрасли юга России.