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LE SSERAFIM выпустили ремикс на трек Crazy c певицей PinkPantheress

Женский K-pop-квинтет LE SSERAFIM представил сюрприз-ремикс на свой недавний сингл Crazy из одноименного мини-альбома. В записи приняла участие британская поп-артистка PinkPantheress.

Источник: Звук

Женский K-pop-квинтет LE SSERAFIM представил сюрприз-ремикс на свой недавний сингл Crazy из одноименного мини-альбома. В записи приняла участие британская поп-артистка PinkPantheress.

В новой версии песни исполнительница выступает с двумя новыми, жизнерадостными куплетами, содержащими строчки вроде: «Мы могли бы сегодня уйти с работы. Может быть, это тайный отпуск». PinkPantheress также указана как соавтор ремикса.

Новинка сопровождается визуалайзером с кадрами из оригинального клипа.

Ранее LE SSERAFIM были предъявлены обвинения в копировании Doja Cat и Tyla в композиции Smart (2024).