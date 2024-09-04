LE SSERAFIM выпустили ремикс на трек Crazy c певицей PinkPantheress

Женский K-pop-квинтет LE SSERAFIM представил сюрприз-ремикс на свой недавний сингл Crazy из одноименного мини-альбома. В записи приняла участие британская поп-артистка PinkPantheress.
В новой версии песни исполнительница выступает с двумя новыми, жизнерадостными куплетами, содержащими строчки вроде: «Мы могли бы сегодня уйти с работы. Может быть, это тайный отпуск». PinkPantheress также указана как соавтор ремикса.
Новинка сопровождается визуалайзером с кадрами из оригинального клипа.
Ранее LE SSERAFIM были предъявлены обвинения в копировании Doja Cat и Tyla в композиции Smart (2024).