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Шутка не удалась: Под Ростовом бывший ученик перепугал всю школу, явившись в образе чеховского персонажа

Под Ростовом подросток хотел рассмешить одноклассников, а вместо этого удивил росгвардейцев.

Источник: Комсомольская правда

В одной из школ Ростовской области случился настоящий переполох. А его автором стал бывший ученик. Накануне, 3 сентября, у дверей учебного заведения появился странный юноша, которого охранник раньше не видел и принял за вооруженного преступника. Сотрудник ЧОПа нажал тревожную кнопку…

Житель Аксая хотел сделать сюрприз друзьям. Фото: Скриншот с видео, опубликованного в группе в ВК «Это Ростов»

УШЕЛ ПОСЛЕ ДЕВЯТОГО КЛАССА.

Выяснилось, что парень — покинул школу после девятого класса. Сам же теперь учится в колледже неподалеку. И вот спустя год он вдруг захотел навестить экс-одноклассников, а заодно — и себя показать.

К грядущей встрече подошел с креативом: где-то раздобыл костюм, который был актуален примерно пару веков назад — черный плащ и шляпу-котелок. А завершила образ деревянная трость.

— В таком экстравагантном образе молодой человек прошагал, наверное, через полгорода, — рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону», знакомый с ситуацией. — Одни решили, что юноша, возможно, участвует в каком-то литературном фестивале, поэтому и выбрал для себя чеховский образ. Другие — что подросток подготовился к тематической фотосессии.

А вот охранник рассудил: парень может оказаться опасным вооруженным преступником… Тем более, что год назад в одной из донских школ был случай, когда старшеклассник пришел с ножом и ранил сразу нескольких человек.

Молодого человека увели из школы сотрудники Росгвардии. Фото: Скриншот с видео, опубликованного в группе в ВК «Это Ростов»

СИЛОВИКИ БЫЛИ НА МЕСТЕ ЧЕРЕЗ 1,5 МИНУТЫ.

Завидев необычного посетителя, сотрудник ЧОПа принял трость за шпагу. О чем сразу же написал директору: мол, на территории учебного заведения — подозрительная личность.

— Руководитель в соответствии с алгоритмом действий при угрозе вооруженного нападения оповестила коллектив о проникновении в здание постороннего, — прокомментировали в районной администрации. — И в целях обеспечения безопасности детей и сотрудников дала приказ о блокировке входов в помещение классов.

К счастью, развязка случилась быстро. Уже через полторы минуты силовики в касках и бронежилетах были на месте. Почти сразу же они под руки увели «чеховского персонажа» в отдел для разбирательств.

— В настоящее время с задержанным работают сотрудники одела по делам несовершеннолетних МВД России по Аксайскому району, — рассказали в местной администрации.

Кстати, с товарищами учащийся колледжа в тот день так и не увиделся.