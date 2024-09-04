«Слышал хруст своих костей»: бойца СВО едва не раздавило КАМАЗом, но он выжил и впервые увидел новорожденного сына

29-летний Владимир Богодухов из поселка Улькан, что на севере Иркутской области, мечтает встать ноги. Мужчина получил тяжелую травму в зоне спецоперации, куда он отправился после объявления о частичной мобилизации. Сибиряк работал водителем-заправщивком на бензовозе, доставлял топливо для техники бойцов. Но в мае 2023 года произошла страшная трагедия. Владимир чинил машину, как вдруг многотонная махина обрушилась на него. Он потерял сознание, получил множественные переломы, пережил две клинические смерти. Но чудом остался жив! Подробности — в материале КП-Иркутск.
Был особой мишенью для ВСУ.
— До начала СВО я работал линейным механиком на производстве. С женой Юлией, с которой мы вместе еще с подросткового возраста, воспитывали двоих детей: 5-летнюю дочь и 3-летнего сына, — рассказывает Владимир Богодухов. — В сентябре 2022 года, когда началась частичная мобилизация, получил повестку. За плечами у меня был опыт только срочной службы в мотострелковых войсках, но я понимал, что встать на защиту нашей Родины — мой долг.
Через три дня Владимир уже отправился в Юргу на учения. Вместе с ним поехали также двое его двоюродных братьев. Один из них тоже получил повестку, а другой пошел добровольцем. В конце декабря мужчины уже находились «за ленточкой».
— Меня назначили водителем бензовоза. В мои задачи входило обеспечивать подвоз топлива, заправлять технику горючим. Трудились днем и ночью. Работать было непросто. Особенно, когда я узнал, что войска ВСУ платят по полмиллиона рублей за каждый подбитый бензовоз. Для них это особая мишень, они охотятся за ними. К счастью, каких-то опасных ситуаций у меня не возникало. А вот сослуживец однажды перепутал дорогу и попал прямо к вражеским позициям. Чудом удалось спастись! Но самое тяжелое — терять друзей. Осознать, что того, с кем стоял рядом плечом к плечу, вдруг не стало, очень непросто.
В марте 2023 года Владимир приезжал в отпуск, чтобы провести время с семьей. А затем вновь вернулся в зону спецоперации. Трагедия, которая разделила жизнь мужчины на «до» и «после» произошла 15 мая.
Оказался под КАМАЗом.
— Я ремонтировал бензовоз и залез под него. Но почва в этом месте была мягкая, рядом с болотом. Неожиданно машину покосило, и рама вместе с кабиной сорвалась прямо на меня. Все сработало как мышеловка. Я почувствовал удар и услышал хруст своих же костей. Попытался сделать вдох или выдох, ничего не вышло. Потерял сознание. Через некоторое время очнулся и увидел над собой брата. Когда все это произошло, мужики, которые были рядом, приподняли машину, и он смог подлезть ко мне. Я пришел в себя, и смог прошептать, чтобы меня не поднимали, а перекатывали. Дыхания хватало буквально на пару слов… сделай они иначе, могли повредить внутренние органы осколками костей. В моем родном поселке был похожий случай …
Сослуживцы доставили пострадавшего в военный госпиталь Луганска, где его прооперировали. Как рассказывает Владимир, вес КАМАЗа с наполненным баком составлял около 12 тонн. Мужчина получил многочисленные переломы костей позвоночника и грудной клетки, также пострадало одно легкое.
— Операция длилась девять часов. За это время я пережил две клинические смерти. Врачам удалось меня реанимировать. Мне поставили в позвоночник титановый штырь в 20−25 сантиметров. Боли были просто невыносимые! Я лежал и думал, что когда-нибудь я закрою глаза и больше не очнусь…
Через некоторое время Владимира самолетом транспортировали в Санкт-Петербург, где он провел девять месяцев. Мужчина пережил еще одну операцию и долгое восстановление.
— Еще находясь в больнице Луганска, я сразу же позвонил жене и сообщил о случившемся. Сказал, что, если решит бросить меня, пойму. Но она вместо этого сообщила, что беременна и у нас скоро родится третий ребенок. Мысли о семье, о детях дали сил бороться. Супруга приезжала ко мне в госпиталь в Петербург, заботилась, выхаживала.
Впервые увидел новорожденного сына.
В конце февраля 2024 года Владимир смог вернуться в родной поселок, где впервые увидел новорожденного сына. Малыша назвали Тимофеем. Сейчас ему уже девять месяцев.
— Ходить я не могу, передвигаюсь с помощью инвалидного кресла. Но всячески стараюсь вести полноценную жизнь. Ухаживаю за детьми, занимаюсь работой по дому, управляю автомобилем. У меня есть мастерская, где я все время что-то чиню или создаю своими руками. Недавно ездили с супругой за грибами в лес. Из организации, в которой я числился до отправления на СВО, меня не уволили, я также продолжаю получать зарплату в размере МРОТа. Но задумываюсь о том, чем бы я мог заниматься дальше. У меня есть несколько вариантов, пока думаю над ними.
Владимир признается, когда все только произошло, он очень обижался на судьбу. Но со временем, понял, что случившееся полностью поменяло его взгляды на жизнь.
— Я благодарен людям, которые помогают мне. Это мои близкие, которые не отвернулись. Это социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» и регионального исполкома Народного фронта в Иркутской области, которые помогают в решении разных вопросов. Из зоны СВО вернулся один из моих братьев, он сейчас тоже ухаживает за мной. Также часто навещают бывшие сослуживцы-земляки. Не знаю смогу ли я когда-нибудь вновь ходить. У врачей разные мнения на этот счет. Планирую в ближайшее время поехать в Москву на еще одну реабилитацию. Верю и надеюсь, что все получится!