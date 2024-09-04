«Слышал хруст своих костей»: бойца СВО едва не раздавило КАМАЗом, но он выжил и впервые увидел новорожденного сына

— Я ремонтировал бензовоз и залез под него. Но почва в этом месте была мягкая, рядом с болотом. Неожиданно машину покосило, и рама вместе с кабиной сорвалась прямо на меня. Все сработало как мышеловка. Я почувствовал удар и услышал хруст своих же костей. Попытался сделать вдох или выдох, ничего не вышло. Потерял сознание. Через некоторое время очнулся и увидел над собой брата. Когда все это произошло, мужики, которые были рядом, приподняли машину, и он смог подлезть ко мне. Я пришел в себя, и смог прошептать, чтобы меня не поднимали, а перекатывали. Дыхания хватало буквально на пару слов… сделай они иначе, могли повредить внутренние органы осколками костей. В моем родном поселке был похожий случай …