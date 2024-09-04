В Ростовской области планируют возродить пункты приема бутылок и стекла

В Ростовской области «уже будущим летом» планируют открыть пункты приема стеклотары. Сейчас ожидается поставка необходимого оборудования. Об этом «Молоту» рассказала директор по развитию комплекса переработки Елена Пелецкая.
— Ждем дробильную установку и плавильные печи. Необходимо получить и установить оборудование, а затем ввести в эксплуатацию, — рассказала Елена Пелецкая.
Предполагается, что стекло начнут принимать в Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Азовском районе. Однако стоимость принимаемого сырья может быть невысокой, в связи с этим специалисты продумывают механизм привлечения и поощрения посетителей, готовых сдавать стеклотару.