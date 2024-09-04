В Ростовской области планируют возродить пункты приема бутылок и стекла

Предполагается, что стекло начнут принимать в Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Азовском районе. Однако стоимость принимаемого сырья может быть невысокой, в связи с этим специалисты продумывают механизм привлечения и поощрения посетителей, готовых сдавать стеклотару.