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В Ростовской области планируют возродить пункты приема бутылок и стекла

Пункты приема стеклотары собираются открыть в Новочеркасске, Ростове и Азовском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области «уже будущим летом» планируют открыть пункты приема стеклотары. Сейчас ожидается поставка необходимого оборудования. Об этом «Молоту» рассказала директор по развитию комплекса переработки Елена Пелецкая.

— Ждем дробильную установку и плавильные печи. Необходимо получить и установить оборудование, а затем ввести в эксплуатацию, — рассказала Елена Пелецкая.

Предполагается, что стекло начнут принимать в Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Азовском районе. Однако стоимость принимаемого сырья может быть невысокой, в связи с этим специалисты продумывают механизм привлечения и поощрения посетителей, готовых сдавать стеклотару.