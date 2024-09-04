Учёного из Новосибирска Шиплюка приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену

Видного новосибирского учёного признали виновным в госизмене и отправили в места лишения свободы.
Череда громких арестов прокатилась по Институту теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича СО РАН с конца 2022 года по 2023-ий. Тогда в государственной измене обвинены были сразу трое видных учёных — Анатолий Маслов, Валерий Звегинцев и руководитель Института Александр Шиплюк.
Суть обвинения заключалась в том, что учёные передавали за рубеж данные научных разработок, которые представляют собой государственную тайну. Тогда сотрудники Института писали различные письма, в которых утверждали, что все трое не виновны.
Однако и Маслова, и Шиплюка доставили в московский изолятор «Лефортово», а расследованием уголовных дел учёных занимались в Центральном аппарате ФСБ.
К концу 2023 года расследование вышло на финишную прямую. Дело рассматривали в Московском городском суде. Прокуратура запросила для руководителя Института теоретической и прикладной 20 лет лишения свободы. Приговор оказался не намного мягче: 15 лет Александр Шипюк проведёт в колонии.
«Кроме того, приговором суда Шиплюк также оштрафован на 500 тысяч рублей, и ему назначено дополнительное наказание в виде 1,5 года ограничения свободы», — сказано в решении Московского городского суда.