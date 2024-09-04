6 сентября — первый день голосования на выборах в Ростовской области

Жителям предстоит избрать депутата Госдумы по Южному одномандатному округу № 152 и 87 депутатов муниципального уровня.
По данным регионального Избиркома, принять участие в голосовании смогут около миллиона дончан.
На выборах в области задействуют почти 500 избирательных участков. Они будут работать с 8.00 до 20.00. По уважительной причине проголосовать можно дома. Для этого до 18.00 8 сентября необходимо лично или с помощью близких подать заявление — в устной или письменной форме. Номера телефонов УИК указаны в разделе «Цифровые сервисы» на сайте Центральной избирательной комиссии России.
За депутата Госдумы по Южному одномандатному округу могут проголосовать избиратели Ворошиловского и Первомайского районов Ростова и Новочеркасска. В выборах примут участие семь поселений Аксайского района: Аксайское городское поселение, Большелогское, Грушевское, Мишкинское, Рассветовское, Старочеркасское и Щепкинское сельские поселения.
Выборы депутата Госдумы будут проходить в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября.
Трехдневное голосование будет и на выборах депутатов городских дум Азова, Батайска, Таганрога, а также на дополнительных выборах в Ростове и Новочеркасске. 8 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов в Зернограде и Шахтах, в поселениях Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов.