6 сентября — первый день голосования на выборах в Ростовской области

На выборах в области задействуют почти 500 избирательных участков. Они будут работать с 8.00 до 20.00. По уважительной причине проголосовать можно дома. Для этого до 18.00 8 сентября необходимо лично или с помощью близких подать заявление — в устной или письменной форме. Номера телефонов УИК указаны в разделе «Цифровые сервисы» на сайте Центральной избирательной комиссии России.