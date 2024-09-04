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В конце недели в ряд территорий Ростовской области придет похолодание до +10 градусов

Климатолог: После похолодания в Ростовскую область вернется теплая погода.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовскую область в конце недели может прийти похолодание. Однако заметное снижение температуры произойдет не во всех территориях региона. Как будет меняться погода в начале сентября, рассказал ростовский климатолог Александр Иошпа.

По словам специалиста, уходит антициклон, благодаря которому на прошлой неделе сохранялась теплая погода. Одна его часть уже сместилась на восток, другая еще движется на север, в район Мурманска. Последний процесс спровоцирует заток прохладного воздуха.

— В пятницу — субботу на северо-востоке области температура может опуститься в ночное время до +10 — +12 градусов. Другие территории заток воздуха не заденет, он будет смещаться на восток.

После похолодания в Ростовскую область снова придет антициклон. Василий Вахрин

В целом по Ростовской области температура снизится, но незначительно. Похолодание может быть ощутимо только по ночам. В это время столбики термометров могут опускаться ниже +20 градусов.

— Позже в Ростовскую область снова придет антициклон. Установится малооблачная, теплая погода. Температуры могут варьироваться от +25 до +30 градусов. Жары выше +30 градусов не будет.