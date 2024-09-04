Глава Минкультуры РФ оценила развитие российского кинематографа

Кроме того, Любимова отметила, что к кино российского производства начали относиться иначе. По ее словам, за все время существования отечественного кинематографа в новейшей истории, в стране было порядка 30 фильмов, которые собрали 1 млрд кассовых сборов. При этом, семь из них были выпущены в этом году.