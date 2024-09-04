Глава Минкультуры РФ оценила развитие российского кинематографа

На данный момент 82% проката в кинотеатрах составляют фильмы российского производства. Об этом 4 сентября глава Министерства культуры России Ольга Любимова рассказала в студии «Известий» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«До этого 70−75% от проката были американские фильмы и 30% — за это бились российские фильмы. Теперь 82% — это российские фильмы», — рассказала министр культуры.
Она подчеркнула, что по уровню кассовых сборов страна вернулась к тому уровню, что был до пандемии. Если в 2021 году выручка составляла 40 млрд рублей, то в 2023 году — 39 млрд рублей с учетом уменьшения количества зарубежных фильмов в прокате.
Кроме того, Любимова отметила, что к кино российского производства начали относиться иначе. По ее словам, за все время существования отечественного кинематографа в новейшей истории, в стране было порядка 30 фильмов, которые собрали 1 млрд кассовых сборов. При этом, семь из них были выпущены в этом году.
«Я жду от кино не сборов с точки зрения денег, а количества желающих пойти на российские фильмы», — добавила она.
Глава Минкультуры поделилась, что пять лет назад продюсеры могли сказать, что «детское кино не будет существовать в России», однако теперь режиссеры сражаются за возможность снять современную версию любимого отечественного проекта.
ВЭФ-2024 проходит
21 августа сообщалось, что кинематограф и культура стали одними из самых быстрорастущих отраслей в России. По данным экспертов, во II квартале 2024 года индекс здоровья российского кинематографа достиг 56 баллов, что на 12 баллов больше, чем в прошлом году.