В Ростовскую АЭС доставлено новое высокотехнологичное оборудование

Как пояснил главный инженер атомной станции Андрей Горбунов, глубокая модернизация 1-го энергоблока необходима для продления его ресурса, и работы по замене оборудования проводятся уже второй год. В этом году на операции по модернизации будет потрачено около 80% от всех выделенных средств. Эта сумма составит порядка 4,5 миллиардов рублей. Начало планового ремонта, в рамках которого будут выполнены основные работы, запланировано на октябрь текущего года. А полностью ремонт энергоблока № 1 атомной станции планируется завершить в 2025 году.