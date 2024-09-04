В Ростовскую АЭС доставлено новое высокотехнологичное оборудование

Высокотехнологичное оборудование доставлено на площадку Ростовской АЭС в Волгодонске. Оно поможет реализовать мероприятия по модернизации автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока № 1 и провести средний планово-предупредительный ремонт (ППР), который запланирован на осень текущего года.
В план поставки агрегатов вошли, в том числе, важные подсистемы аварийных и предупредительных защит, аппаратура контроля нейтронного потока, шкафы АСУ ТП и датчики. Производство этого оборудования осуществлялось по специально разработанному проекту.
— Заблаговременная поставка нового оборудования позволит нам решить сразу две задачи: модернизировать АСУ ТП энергоблока № 1, а также четко соблюсти график его планово-предупредительного ремонта в целом, завершив все работы в установленные сроки. На данный момент оборудование прошло все необходимые испытания и предварительную автономную наладку на территории завода-изготовителя, — рассказал управляющий директор по направлению «АСУ ТП» АО «РАСУ» Глеб Мурашов.
Как пояснил главный инженер атомной станции Андрей Горбунов, глубокая модернизация 1-го энергоблока необходима для продления его ресурса, и работы по замене оборудования проводятся уже второй год. В этом году на операции по модернизации будет потрачено около 80% от всех выделенных средств. Эта сумма составит порядка 4,5 миллиардов рублей. Начало планового ремонта, в рамках которого будут выполнены основные работы, запланировано на октябрь текущего года. А полностью ремонт энергоблока № 1 атомной станции планируется завершить в 2025 году.
Напомним, что проведение плановых ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования.