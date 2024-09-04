Тарчанка примет участие в шоу на телеканале «Пятница»

Телеканал «Пятница» анонсировал выход нового сезона проекта «Пацанки» о девушках с непростой судьбой. Все они приходят на проект, чтобы измениться и начать жизнь заново. В этом им помогают наставники и психологи.
Среди героинь нового сезона — жительница Тары, 23-летняя Ангелина Терехина. Отец Ангелины страдал от алкогольной зависимости. После его смерти к спиртному пристрастилась и мать девушки. Жизнь в доме стала настолько невыносимой, что Ангелина сбежала. А вскоре она узнала о смерти матери.
«Я не получаю удовольствия от жизни, не вижу тех красок, которые видела раньше, — рассказала она. — Я живу так, потому что до сих пор не отпустила ее. Я виню себя. Не было дня, чтобы я не думала и не вспоминала о ней».
В этом сезоне участницы отправятся на необитаемый остров, где их ждут экстремальные испытания. Ведущим шоу станет блогер Дмитрий Масленников. Премьера запланирована на 19 сентября.