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Тарчанка примет участие в шоу на телеканале «Пятница»

23-летняя жительница Омской области станет героиней передачи «Пацанки».

Источник: Комсомольская правда

Телеканал «Пятница» анонсировал выход нового сезона проекта «Пацанки» о девушках с непростой судьбой. Все они приходят на проект, чтобы измениться и начать жизнь заново. В этом им помогают наставники и психологи.

Среди героинь нового сезона — жительница Тары, 23-летняя Ангелина Терехина. Отец Ангелины страдал от алкогольной зависимости. После его смерти к спиртному пристрастилась и мать девушки. Жизнь в доме стала настолько невыносимой, что Ангелина сбежала. А вскоре она узнала о смерти матери.

«Я не получаю удовольствия от жизни, не вижу тех красок, которые видела раньше, — рассказала она. — Я живу так, потому что до сих пор не отпустила ее. Я виню себя. Не было дня, чтобы я не думала и не вспоминала о ней».

В этом сезоне участницы отправятся на необитаемый остров, где их ждут экстремальные испытания. Ведущим шоу станет блогер Дмитрий Масленников. Премьера запланирована на 19 сентября.